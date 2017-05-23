Трамп заявил, что СМИ ни с одним политиком не обходились хуже, чем с ним

Об этом Трамп заявил, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны США

Президент США Дональд Трамп заявил о плохом и несправедливом отношении к нему со стороны СМИ, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

Такое заявление глава американского государства сделал в ходе выступления перед выпускниками Академии береговой охраны США.

«Посмотрите, как ко мне относились последнее время, особенно в СМИ. Ни с одним политиком в истории, и я говорю это с уверенностью, не обращались хуже и несправедливее», — сказал он.

Также президент Америки попросил своих сторонников, слушающих его выступление, быть стойкими и не сдаваться перед обстоятельствами.