Трамп заявил, что унаследовал от Обамы бардак в стране и мире

Александр
Автор: Александр Февраль 17, 2017 12:45

Трамп заявил, что унаследовал от Обамы бардак в стране и мире

Трамп заявил, что унаследовал от Обамы бардак в стране и мире

Президент США пообещал позаботиться обо всех проблемах, оставшихся после прежнего правительства

Американский президент Дональд Трамп заявил, что унаследовал от прежнего лидера страны Барака Обамы бардак как внутри США, так и за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление республиканца на пресс-конференции в Белом доме 16 февраля.

Основными проблемами глава государства назвал утечку рабочих мест из страны, низкую зарплату, беспорядок и нестабильность за рубежом. «Куда бы вы ни посмотрели: Ближний Восток, Северная Корея», – отметил Трамп, пообещав позаботиться обо всем этом.

Кроме этого, республиканец обвинил ряд СМИ в необъективном освещении событий. По его словам, некоторые издания защищают «устоявшуюся структуру власти и узкие интересы отдельных групп населения». Обвинения Трампа касаются крупных телеканалов и газет, которые базируются в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, уточняет агентство.

«Печать преднамеренно искажает действительность, освещая работу новой исполнительной власти», – подчеркнул американский лидер.

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Александр
Автор: Александр Февраль 17, 2017 12:45
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