Трамп заявил о возможном снятии антироссийских санкций

Трамп может предложить снятие санкций в обмен на сокращение ядерного оружия

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что с Россией можно достичь соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие санкций США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью республиканца лондонскому изданию Times и немецкому Bild.

Трамп отметил, что людям необходимо договариваться «и делать то, что они должны делать, чтобы поступать по справедливости».

Он добавил, что с Россией можно попытаться заключить хорошие сделки, учитывая существование антироссийских санкций. В качестве примера республиканец привел ядерное оружие, которое, по его мнению, нужно «существенно сократить». При этом Трамп отметил, что сейчас действуют санкции, от которых РФ тяжко страдает. «И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют», — заключил избранный президент Соединенных Штатов.

«Трамп заявил о возможности соглашения о сокращении ядерного оружия с российским президентом Путиным в обмен на снятие санкций США», — цитирует агентство резюме заявления Трампа, написанное Times.

«Известия» добавляют, что Трамп также заявил о намерении поначалу доверять российскому президенту Владимиру Путину и немецкому канцлеру Ангеле Меркель, отметив, что это может продлиться недолго. Кроме этого, республиканец отметил, что считает политику Меркель по вопросам иммиграции катастрофической ошибкой.