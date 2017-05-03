Трамп заявил о возможности достижения согласия с Россией

Александр
Автор: Александр Май 3, 2017 15:45

Трамп заявил о возможности достижения согласия с Россией

Трамп заявил о возможности достижения согласия с Россией

При этом президент не уточнил, о каких сферах сотрудничества идет речь

Президент США Дональд Трамп считает возможным достижения согласия с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на интервью главы Белого дома каналу CBS.

«Я буду действовать вместе с Россией. Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы», — отметил Трамп, но не уточнил о каких именно сферах сотрудничества идет речь.

Также в интервью президент Соединенных Штатов  назвал вымыслом историю о связи своей предвыборной кампании с Россией, а также указал на то, что с Москвой имела контакты Хиллари Клинтон.

«Есть (экс-руководитель предвыборного штаба Клинтон) Джон Подеста, который, насколько я понимаю, вместе с братом владеет компанией в России. Муж Хиллари (Билл Клинтон) выступал с речами в России за плату, а сама она заключила с Россией урановую сделку. Но никто даже не говорит об этом», — указал президент.

Напомним, что Трампа довольно часто обвиняют в неких «связях с Россией». В СМИ высказываются гипотезы, что именно это обеспечило его победу на президентских выборах.

 

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Автор: Александр Май 3, 2017 15:45
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