Трампу понравилось, как поздравил его Путин с приближающимися праздниками

Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 12:45

Трампу понравилось, как поздравил его Путин с приближающимися праздниками

Трампу понравилось, как поздравил его Путин с приближающимися праздниками

Трампа назвал «правильными» мысли Путина, изложенные в письме

Избранному президенту США Дональду Траму очень понравилось поздравительное письмо с предстоящими новогодними праздниками, которое он получил от президента России Владимира Путина, пишет «Российская газета».

Трамп назвал это письмо «очень хорошим». Также республиканец отметил, что мысли Путина «очень правильные». 

Отметим, что в письме российский лидер подчеркивают, что отношения между Россией и Америкой «остаются важным фактором в обеспечении стабильности и безопасности в современном мире».

Также Путин выразил надежду в том, что когда Трамп вступит в должность, они смогут «предпринять реальные шаги по восстановлению структуры двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене».
 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 12:45
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