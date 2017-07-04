Трампу запретили ослаблять антироссийские санкции

Новая редакция закона продлит санкции в отношении России
Члены верхней палаты парламента США проголосовали за проект закона о новых антироссийских санкциях, сообщает LIFE.
Новая редакция закона не только продлит санкции в отношении России, но и оставит за конгрессменами последнее слово, если президент США Дональд Трамп вдруг попытается ослабить их.
Голосование по законопроекту прошло без единодушия среди сенаторов. Это дало повод демократам обвинить республиканцев в намеренном затягивании принятия документа после слов Трампа о том, что США не должны быть столь жесткими по отношению к России.
Представители Республиканской партии, в свою очередь, обвинили коллег в нерешительности и заявили, что те, кто мешает утвердить документ, являются друзьями России.
В итоге проект закона приняли хоть и не единодушно, но единогласно.
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