Трампу запретили ослаблять антироссийские санкции

Новая редакция закона продлит санкции в отношении России

Члены верхней палаты парламента США проголосовали за проект закона о новых антироссийских санкциях, сообщает LIFE.

Новая редакция закона не только продлит санкции в отношении России, но и оставит за конгрессменами последнее слово, если президент США Дональд Трамп вдруг попытается ослабить их.

Голосование по законопроекту прошло без единодушия среди сенаторов. Это дало повод демократам обвинить республиканцев в намеренном затягивании принятия документа после слов Трампа о том, что США не должны быть столь жесткими по отношению к России.

Представители Республиканской партии, в свою очередь, обвинили коллег в нерешительности и заявили, что те, кто мешает утвердить документ, являются друзьями России.

В итоге проект закона приняли хоть и не единодушно, но единогласно.