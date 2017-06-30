Три акцента кампании Путина — справедливость, доверие и уважение

Александр
Автор: Александр Июнь 30, 2017 05:45

Три акцента кампании Путина — справедливость, доверие и уважение

Три акцента кампании Путина - справедливость, доверие и уважение

Именно эти слова активно использовал Владимир Путин в своем послании Федеральному

В Кремле обсуждается идея, чтобы основные акценты президентской кампании были сделаны на «справедливости», «доверии» и «уважении», пишет РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Справедливость, доверие и уважение в качестве возможных смыслов кампании выбраны потому, что в обществе есть запрос на справедливость, люди хотят, чтобы их уважали, а власть должна пользоваться доверием граждан. Так объяснил источник.

Как отмечает издание, именно эти слова активно использовал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года.

Путин о своем участии в выборах пока не объявлял. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил изданию, что «пока никаких планов» кампании нет.

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Автор: Александр Июнь 30, 2017 05:45
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