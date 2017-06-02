Три часа переговоров: Путин и Макрон обсудили международные проблемы
Это первая встреча лидеров двух государств. Она длилась 2 часа 45 минут
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон завершили переговоры. Встреча глав двух государств продолжалась 2 часа 45 минут.
Эммануэль Макрон заявил, что без диалога с Россией работать по важнейшим вопросам нельзя. Макрон отметил, что во время переговоров с Путиным они обсудили Сирию, где приоритетным направлением является борьба с террористами запрещенной в России группировки ИГ.
Также президенты говорили о претворении в жизнь Минских соглашений по Украине. Президент Франции выразил уверенность в необходимости скорейшего проведения переговоров в «нормандском формате».
Кроме того, среди тем обсуждения были двусторонние вопросы, ситуация в Ливии и на Корейском полуострове, отношения России с Евросоюзом и др.
Это первая встреча глав двух государств. Их беседа началась в узком составе, с участием только помощников. Затем к ним присоединились члены делегаций.
Материалы по теме
Читайте также
- Мизулина предложила ввести пожизненное наказание за растление малолетних 0
- Рогозин предложил латвийскому депутату отморозить уши назло России 0
- Госдума приняла законопроект о бессрочной приватизации жилья 0
- Киев обжалует решение Интерпола прекратить поиски Януковича и его сына 0
- Мария Захарова рассказала американской ведущей о демократии 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий