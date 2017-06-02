Три часа переговоров: Путин и Макрон обсудили международные проблемы

Александр
Автор: Александр Июнь 2, 2017 11:45

Три часа переговоров: Путин и Макрон обсудили международные проблемы

Три часа переговоров: Путин и Макрон обсудили международные проблемы

Это первая встреча лидеров двух государств. Она длилась 2 часа 45 минут

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон завершили переговоры. Встреча глав двух государств продолжалась 2 часа 45 минут.

Эммануэль Макрон заявил, что без диалога с Россией работать по важнейшим вопросам нельзя. Макрон отметил, что во время переговоров с Путиным они обсудили Сирию, где приоритетным направлением является борьба с террористами запрещенной в России группировки ИГ.

Также президенты говорили о претворении в жизнь Минских соглашений по Украине. Президент Франции выразил уверенность в необходимости скорейшего проведения переговоров в «нормандском формате».

Кроме того, среди тем обсуждения были двусторонние вопросы, ситуация в Ливии и на Корейском полуострове, отношения России с Евросоюзом и др.

Это первая встреча глав двух государств. Их беседа началась в узком составе, с участием только помощников. Затем к ним присоединились члены делегаций.

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