Три министра и мэр Ялты будут уволены в Крыму

Александр
Автор: Александр Июль 9, 2017 13:45

По словам Аксенова, перестановки будут утверждены в пятницу, 7 июля

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что хочет уволить трех министров, а также мэра Ялты Андрея Ростенко. Об этом пишет «Коммерсант».

Как уточняет ведомство, речь идет о министре курортов и туризма Сергее Стрельбицком, главе министерства топлива и энергетики Светлане Бородулиной и министре жилищно-коммунального хозяйства Сергее Карпове</strong>. 

Все кадровые перестановки будут утверждены, по словам Аксенова, в пятницу, 7 июля,  в правительстве региона. Также Аксенов назвал перетасовки в кадрах «естественным и необходимым процессом».

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Александр
Автор: Александр Июль 9, 2017 13:45
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  • Настя Маркова

    Настя Маркова

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  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

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  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

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  • Алексей

    Алексей

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  • Елена

    Елена

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