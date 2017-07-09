Три министра и мэр Ялты будут уволены в Крыму

По словам Аксенова, перестановки будут утверждены в пятницу, 7 июля
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что хочет уволить трех министров, а также мэра Ялты Андрея Ростенко. Об этом пишет «Коммерсант».
Как уточняет ведомство, речь идет о министре курортов и туризма Сергее Стрельбицком, главе министерства топлива и энергетики Светлане Бородулиной и министре жилищно-коммунального хозяйства Сергее Карпове</strong>.
Все кадровые перестановки будут утверждены, по словам Аксенова, в пятницу, 7 июля, в правительстве региона. Также Аксенов назвал перетасовки в кадрах «естественным и необходимым процессом».
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