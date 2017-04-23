Целью удара США по Сирии была демонстрация силы — МИД России

Александр
Автор: Александр Апрель 23, 2017 01:46

Целью удара США по Сирии была демонстрация силы — МИД России

Целью удара США по Сирии была демонстрация силы — МИД России

В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что американцы не ставили задачу уничтожения химического оружия

Целями удара США по сирийской авиабазе являлись демонстрация силы и устрашение, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Об этом высказался директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов в рамках сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия.

По его словам, наиболее вероятными целями американцев «были демонстрация силы и устрашение, а не уничтожение химоружия».

Ульянов подчеркнул, что наличие химического оружия на территории арабской республики еще не доказано.

Также представитель МИДа подчеркнул, что обвинения в адрес Сирии являются голословными.

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Александр
Автор: Александр Апрель 23, 2017 01:46
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