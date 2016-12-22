Центральный районный суд Барнаула получил материалы по делу Юрия Денисова
Процесс над бывшим заместителем губернатора стартует в ближайшее время
Центральный районный суд Барнаула получил уголовное дело бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова, которого обвиняют во взяточничестве на 2,5 миллиона рублей.
Как сообщили порталу Amic.ru в самом суде, материалы дела поступили в инстанцию. Очевидно, в ближайшее время станет известна дата первого судебного заседания по этому громкому делу.
Напомним, в начале декабря региональное управление Следственного комитета России сообщило о завершении расследования дела в отношении Юрия Денисова и его супруги Татьяны Денисовой.
На прошлой неделе прокуратура утвердила обвинительное заключение, и материалы были направлены в Центральный районный суд. Отметим, что на стадии расследования решения относительно меры пресечения в отношении обвиняемых рассматривались в Октябрьском районном суде, а апелляции – в краевом суде.
С марта 2016 года супруги Денисовы находились под стражей. 15 декабря мера пресечения в отношении Татьяны Денисовой была изменена на домашний арест, а вот сам бывший вице-губернатор остался в СИЗО.
Юрию Денисову инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размерах, сопряженное с вымогательством. Супругу экс-чиновника обвиняют в посредничестве в данной преступной схеме.
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