Центральный районный суд Барнаула получил материалы по делу Юрия Денисова

Процесс над бывшим заместителем губернатора стартует в ближайшее время

Центральный районный суд Барнаула получил уголовное дело бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова, которого обвиняют во взяточничестве на 2,5 миллиона рублей.

Как сообщили порталу Amic.ru в самом суде, материалы дела поступили в инстанцию. Очевидно, в ближайшее время станет известна дата первого судебного заседания по этому громкому делу.

Напомним, в начале декабря региональное управление Следственного комитета России сообщило о завершении расследования дела в отношении Юрия Денисова и его супруги Татьяны Денисовой.

На прошлой неделе прокуратура утвердила обвинительное заключение, и материалы были направлены в Центральный районный суд. Отметим, что на стадии расследования решения относительно меры пресечения в отношении обвиняемых рассматривались в Октябрьском районном суде, а апелляции – в краевом суде.

С марта 2016 года супруги Денисовы находились под стражей. 15 декабря мера пресечения в отношении Татьяны Денисовой была изменена на домашний арест, а вот сам бывший вице-губернатор остался в СИЗО.

Юрию Денисову инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размерах, сопряженное с вымогательством. Супругу экс-чиновника обвиняют в посредничестве в данной преступной схеме.