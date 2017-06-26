Тулеев не намерен расставаться с полномочиями губернатора Кузбасса

Александр
Автор: Александр Июнь 26, 2017 13:45

Тулеев не намерен расставаться с полномочиями губернатора Кузбасса

Тулеев не намерен расставаться с полномочиями губернатора Кузбасса

Несмотря на отпуск, Тулеев следит за происходящим в регионе

Аман Тулеев не планирует снимать с себя полномочия губернатора Кемеровской области и намерен исполнять их до окончания срока в 2020 году, сообщили РИА Новости в главном управлении по работе со СМИ областной администрации.

Тулеев официально находится в отпуске с 22 мая. Его обязанности в этот период исполняет первый заместитель Владимир Чернов</strong>. Отсутствие губернатора на рабочем месте и на публике породило слухи о его возможной отставке. В среду пресс-служба Тулеева подтвердила, что ему сделали операцию на позвоночнике, он хорошо себя чувствует и проходит реабилитацию. 

В администрации отметили, что Тулеев, несмотря на отпуск, следит за происходящим в регионе. Его заместители и отраслевые департаменты работают в штатном режиме, все запланированные ранее мероприятия проходят по графику.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможной отставке, заявив, что никаких кадровых решений в связи с этим не принималось.

Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году.

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Автор: Александр Июнь 26, 2017 13:45
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