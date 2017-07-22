Тулеев так просто не уйдет с поста главы Кузбасса – политолог

Эксперты оценили возможный уход политика

Последние несколько лет Кузбасс жил в перманентной политической околостабильности. С одной стороны, регионом руководит сильный и опытный губернатор Аман Тулеев, с другой стороны, он немолод, болен и не имеет преемника. С мая 2017 года замаячили серьезные перемены: Тулеев уже два месяца находится в отпуске и проходит реабилитацию после перенесенной операции. Сейчас, по последним данным, он в Кремлевской больнице в Москве. Политологи и эксперты высказали уже массу предположений. Но ответов пока нет: когда он покинет свой пост, если вообще покинет, и кто придет ему на смену. Вот что сказали эксперты, опрошенные ИА «Амител» .

Кто, если не Тулеев?

«Отставка Тулеева — большое политическое событие даже тогда, когда оно только обсуждается. В этот раз поводов больше всего. Главный из них — состояние здоровья главы Кузбасса.

Официально отпуск Тулеева идет с 22 мая. Однако на публике он перестал появляться как минимум с начала мая. Он перенес операцию на позвоночнике и проходит реабилитацию, но подробности неизвестны.

Известный политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев высказал соображение, что губернатор приехал в Москву не просто на лечение, но и на переговоры по своему преемнику. Однако ему итоги возможных переговоров неизвестны.

Кстати, теперь решение о состоянии здоровья политика и возможном уходе по этой причине будет приниматься именно после решения московских врачей, не кемеровских.

Ходили слухи, что его супруга, Эльвира Тулеева, якобы обратилась в Кремль с просьбой дать губернатору лично встретиться с главой государства. Правда это или нет — значения не имеет. Все политологи признают: заслуги Тулеева до сих пор оцениваются настолько высоко, что отставка будет объявлена как его личное решение либо по совсем уже ни от кого не зависящим обстоятельствам.

«Полагаю, что в ближайшее время такая отставка возможна, но с оговоркой, что если будет здоровье улучшаться, то он сделает все, чтобы остаться на посту. Тулеев — человек цели и будет прилагать все усилия, чтобы продолжить работу в этой должности. У него много союзников и аргументов для того, чтобы в президентский год Кузбасс был на хорошем уровне развития и под его контролем», — сказал в беседе с корреспондентом ИА «Амител» политолог Юрий Москвич.

Того же мнения придерживается и Константин Калачев: Владимир Путин помнит, что Тулеев смог вывести Кузбасс из кризиса и создать стабильные условия для прекрасных результатов на выборах.

Если уходить — то в Совет Федерации, уверен Москвич. В современной России это главный вариант почетной отставки для политика.

Что же касается преемника, то тут определенности мало. В кулуарах называлось имя первого вице-губернатора области Владимира Чернова, депутата Госдумы Дмитрия Исламова, мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова. Шли разговоры, что это может быть выходец из Кузбасса, секретарь генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы (в седьмом созыве от Смоленской области — прим. ред.) Сергей Неверов. Но не так давно он дал понять СМИ, что таких планов у него нет.

Крайнее имя — мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Многие эксперты уверены: отставки до сих пор не произошло из-за того, что преемник все еще не найден.

«Возможно, скоро будет назначен заместитель Тулеева, который может потом занять его место. Это, пожалуй, главная интрига: будет это человек из старой команды или новый», — говорит Юрий Москвич.

Губернаторы новой эпохи

А пока из администрации региона продолжают уходить люди команды Тулеева. Так, накануне по собственному желанию пост покинул заместитель губернатора по строительству Евгений Бухман. В мае в отставку ушел заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев, в конце марта — зам по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерина Кутылкина.

Но, скорее всего, это будет молодой политик, имеющий опыт работы с разными новыми экономическими реалиями, большой опыт и волевой характер в решении накопившихся вопросов. И явно не силовик. Об этом, в частности, свидетельствует недавняя отставка начальника УМВД Кемеровской области генерал-лейтенанта Юрия Ларионова (человек команды Тулеева), его заместителя — начальника следственного управления генерал-майора Владимира Шепеля.

Впрочем, тут дело скорее не в конкретных кузбасских силовиках, а в конце эпохи власти силовых структур в стране в общем.

Юрий Москвич напоминает о тенденции последних лет — назначение на руководящие посты, в особенности губернаторские, более молодых, 40-50-летних, не имеющих старых политических и административных связей.

«Формируется новая система управления Россией, «система после Путина». Готовится новая элита для новой России. А в этой новой России новые цели, обозначенные президентом: повышение качества власти, более жесткий контроль органов власти. Борзых руководителей предприятий, которые забывают о справедливости, не платят зарплату, нужно ставить на место. Кто это должен делать? Новые губернаторы», — отметил он.

Но все равно перед Тулеевым и администрацией президента стоит задача представить преемника так, чтобы его принял народ.

Известный политолог, доцент института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман во время эфира радиостанции «Говорит Москва» сказала, что преемник — это не только электоральный вопрос.

«У него имеются экономические интересы (…). Всякий уходящий руководитель хочет назначить преемника, а не быть сменённым кем-то чужим, как это у нас называется на чиновничьем языке, варягом. Вот вокруг этого идёт торговля. Если невозможно назначить себе преемника, если другие группы не соглашаются на это, то хотя бы нужно добиться каких-то гарантий для своих людей, что они не будут немедленно репрессированы сразу после смены власти (…). Это действительно решается в Москве, и это решается сложными договорённостями различных групп, корни которых уходят в Кемеровскую область, поскольку их активы, их имущество, их собственность вся находится там», — сказала она.