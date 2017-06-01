Турчинов призвал построить «непреодолимую крепость» на востоке Украины

Западная граница, по словам секретаря СНБО Украины, должна быть обустроена «по европейским стандартам»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал пограничников построить на востоке страны «непреодолимую крепость». Соответствующее заявление он сделал в своем поздравлении ко Дню пограничника, опубликованном на сайте СНБО, передает РИА Новости.

При этом Турчинов отметил, что на западе страны границу необходимо возвести «по европейским стандартам», а на востоке — «создать непреодолимую крепость». Также он выразил уверенность, что украинские пограничники «достойно выполнят задачи», поставленные страной.

Напомним, что ранее, анонсируя наступление в Донбассе, секретарь СНБО призвал силовиков «не проскочить границу».

Агентство отмечает, что в мае 2015 года экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил о начале строительства «реальной государственной границы» с РФ. Проект получил название «Стена», а позже по предложению самого Яценюка был переименован в «Европейский вал». Граница представляет собой забор из сетки, колючей проволоки и рвов. В Раде проект премьера прозвали «огородной решеткой» и «ямой стоимостью 4 миллиарда гривен».