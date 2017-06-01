Турчинов призвал построить «непреодолимую крепость» на востоке Украины

Александр
Автор: Александр Июнь 1, 2017 07:45

Турчинов призвал построить «непреодолимую крепость» на востоке Украины

Турчинов призвал построить "непреодолимую крепость" на востоке Украины

Западная граница, по словам секретаря СНБО Украины, должна быть обустроена «по европейским стандартам»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал пограничников построить на востоке страны «непреодолимую крепость». Соответствующее заявление он сделал в своем поздравлении ко Дню пограничника, опубликованном на сайте СНБО, передает РИА Новости.

При этом Турчинов отметил, что на западе страны границу необходимо возвести «по европейским стандартам», а на востоке — «создать непреодолимую крепость». Также он выразил уверенность, что украинские пограничники «достойно выполнят задачи», поставленные страной.

Напомним, что ранее, анонсируя наступление в Донбассе, секретарь СНБО призвал силовиков «не проскочить границу».

Агентство отмечает, что в мае 2015 года экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил о начале строительства «реальной государственной границы» с РФ. Проект получил название «Стена», а позже по предложению самого Яценюка был переименован в «Европейский вал». Граница представляет собой забор из сетки, колючей проволоки и рвов. В Раде проект премьера прозвали «огородной решеткой» и «ямой стоимостью 4 миллиарда гривен».

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Александр
Автор: Александр Июнь 1, 2017 07:45
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