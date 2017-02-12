Туркмения 12 февраля выбирает своего президента

Александр
Автор: Александр Февраль 12, 2017 14:45

Туркмения 12 февраля выбирает своего президента

Туркмения 12 февраля выбирает своего президента

На пост президента этой страны претендуют девять человек. Фаворитом считается нынешний президент Гурбангулы Бердымухамедов

Больше 2,5 тысяч избирательных участков открылись в Туркмении утром в воскресенье, 12 февраля. Здесь в этот день выбирают президента, пишет «ТАСС».

Как пишет издание, еще 39 избирательных участков действуют за границей. Что касается России, то в нашей стране работают два участка — в Москве и Астрахани.

В президентской гонке участвуют девять человек. Главным фаворитом является нынешний президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Кроме этого, на пост главы государства претендуют кандидат от Партии промышленников и предпринимателей Бекмырат Аталыев, представитель Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов и шесть кандидатов, которых выдвинули инициативные группы граждан.

Согласно новой конституции, президента в Туркмении выбирают на семь лет, а не на пять, как было раньше. 

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Александр
Автор: Александр Февраль 12, 2017 14:45
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