Туркмения 12 февраля выбирает своего президента

На пост президента этой страны претендуют девять человек. Фаворитом считается нынешний президент Гурбангулы Бердымухамедов

Больше 2,5 тысяч избирательных участков открылись в Туркмении утром в воскресенье, 12 февраля. Здесь в этот день выбирают президента, пишет «ТАСС».

Как пишет издание, еще 39 избирательных участков действуют за границей. Что касается России, то в нашей стране работают два участка — в Москве и Астрахани.

В президентской гонке участвуют девять человек. Главным фаворитом является нынешний президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Кроме этого, на пост главы государства претендуют кандидат от Партии промышленников и предпринимателей Бекмырат Аталыев, представитель Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов и шесть кандидатов, которых выдвинули инициативные группы граждан.

Согласно новой конституции, президента в Туркмении выбирают на семь лет, а не на пять, как было раньше.