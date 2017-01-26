Украина просит право голоса во время переговоров между США и Россией

В Киеве опасаются исключения Украины из всех мирных переговоров
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что их страна должна обязательно иметь право голоса во время переговоров России и США относительно Донбасса. Об этом пишет Gazeta.ru.
На Украине есть опасения, что президент США Дональд Трамп, чтобы улучшить отношения с Россией, не даст Украине присутствовать на этих переговорах.
Зеркаль отметила, что не хочет, чтобы Киев стал «разменнной картой». Она заявила о желании быть «действующим лицом».
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