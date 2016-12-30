Украина ввела дополнительные санкции против России

Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 14:45

Украина ввела дополнительные санкции против России

Украина ввела дополнительные санкции против России

На этот раз санкции касаются физических и юридических лиц Российской Федерации

Совет безопасности Украины в четверг, 29 декабря, постановил ввести дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.

Издание уточняет, что новые санкции касаются лиц, которые избраны в Государственную думу Российской Федерации «по результатам выборов в Крыму и Севастополе», членов избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, а также «должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному задержанию украинских граждан в России».

Также сообщается, что новые санкции коснутся  бывших руководителей Украины, которые объявлены в розыск.

Напомним, 29 декабря США объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 14:45
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