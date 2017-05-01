Украине посоветовали не связываться с современным Черноморским флотом РФ

Депутат напомнил, что на подводников нужно не только учиться, но и получать практику

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек посоветовал военным из Украины не связываться с Черноморским флотом России, который оснащен по-современному, сообщает РИА Новости.

«В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но еще и получить практику, иначе это будет подводный поход в один конец», — сказал Бальбек.

Эти слова были ответом капитану первого ранга ВМС Украины Евгению Лупакову, который сказал, что если бы у страны «было хотя бы пяток подводных лодок», то она смогла бы уничтожить Черноморский флот «в труху».

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