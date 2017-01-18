Украинский МИД возмутило заявление Ле Пен по Крыму

Ранее кандидат в президенты Франции заявила, что готова признать Крым частью России
Украинское внешнеполитическое ведомство возмутило заявление кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая пообещала в случае своей победы на выборах признать Крым российским, пишет РИА Новости.
В комментарии на сайте дипведомства назвали заявление Ле Пен «ничтожным как с исторической, так и с правовой точек зрения», отмечает агентство.
Напомним, ранее политик в интервью «Известиям» заявила, что готова признать полуостров частью РФ, если победит в президентской гонке. Она полагает, что Крым никогда не был украинским, это лишь административный вопрос советских времен.
Также она заявила, что сожалеет о невосприятии волеизъявления крымчан ООН, и сообщила о намерении наладить отношения с РФ и выступить за отмену санкций против Москвы.
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