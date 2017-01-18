Украинский МИД возмутило заявление Ле Пен по Крыму

Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 07:45

Украинский МИД возмутило заявление Ле Пен по Крыму

Украинский МИД возмутило заявление Ле Пен по Крыму

Ранее кандидат в президенты Франции заявила, что готова признать Крым частью России

Украинское внешнеполитическое ведомство возмутило заявление кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая пообещала в случае своей победы на выборах признать Крым российским, пишет РИА Новости.

В комментарии на сайте дипведомства назвали заявление Ле Пен «ничтожным как с исторической, так и с правовой точек зрения», отмечает агентство.

Напомним, ранее политик в интервью «Известиям» заявила, что готова признать полуостров частью РФ, если победит в президентской гонке. Она полагает, что Крым никогда не был украинским, это лишь административный вопрос советских времен.

Также она заявила, что сожалеет о невосприятии волеизъявления крымчан ООН, и сообщила о намерении наладить отношения с РФ и выступить за отмену санкций против Москвы.

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Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 07:45
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