Украинский МИД возмутило заявление Ле Пен по Крыму

Ранее кандидат в президенты Франции заявила, что готова признать Крым частью России

Украинское внешнеполитическое ведомство возмутило заявление кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая пообещала в случае своей победы на выборах признать Крым российским, пишет РИА Новости.

В комментарии на сайте дипведомства назвали заявление Ле Пен «ничтожным как с исторической, так и с правовой точек зрения», отмечает агентство.

Напомним, ранее политик в интервью «Известиям» заявила, что готова признать полуостров частью РФ, если победит в президентской гонке. Она полагает, что Крым никогда не был украинским, это лишь административный вопрос советских времен.

Также она заявила, что сожалеет о невосприятии волеизъявления крымчан ООН, и сообщила о намерении наладить отношения с РФ и выступить за отмену санкций против Москвы.