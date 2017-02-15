Украинский премьер назвал Тимошенко матерью коррупции

Александр
Автор: Александр Февраль 15, 2017 11:45

Украинский премьер назвал Тимошенко матерью коррупции

Украинский премьер назвал Тимошенко матерью коррупции

По словам Гройсмана, Тимошенко делала все для уничтожения Украины на протяжении 20 лет

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман назвал главу фракции партии «Батькивщина» в Верховной Раде Юлию Тимошенко мамой экономической слабости Украины и коррупции. Соответствующее заявление прозвучало во вторник, 14 февраля, на заседании правительства, пишет «Лента.ру» со ссылкой на канал «112 Украина».

«Я считаю, что мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко», — приводит издание слова премьера. Также он отметил, что Тимошенко делала все для уничтожения Украины в течение 20 лет, «и всегда кто-то ей мешал».

Также Гройсман добавил, что Тимошенко стремится к власти любой ценой, не произнеся при этом, по его мнению, ни слова правды. Премьер-министр обвинил ее в подыгрывании олигархам и другим компаньонам «по поводу финансирования каких-то вещей». «Или, может, она не имеет отношения к коррупционным схемам с газом и уничтожению энергетической независимости?» — сказал премьер.

Издание напоминает, что накануне Тимошенко поставила Гройсману и главе страны Петру Порошенко ультиматум: она пообещала подать на них в суд, если до конца 13 февраля в Раде не восстановят регистрацию законопроекта об отставке главы правительства. По ее мнению, Гройсмана нужно отстранить от должности из-за двукратного падения ВВП, гиперинфляции, уничтожения малого предпринимательства, увеличения тарифов на ЖКХ и понижения социальных стандартов.

Отмечается, что законопроект об отставке Гройсмана зарегистрировали в парламенте 10 февраля, но спустя несколько часов документ с сайта убрали.

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Александр
Автор: Александр Февраль 15, 2017 11:45
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