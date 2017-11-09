В Барнауле историки обсудили, каким путем могла пойти Россия в 1917 году, но не пошла

Мало кто из тех, кто ликовал в феврале 1917 года, узнав об отречении самодержца Николая II, мог предвидеть, в какую катастрофу ввергнется страна к осени. Но путь, по которому она отправилась в октябре 1917-го, когда власть захватили большевики, не был предрешенным. Три альтернативных маршрута обсудили на круглом столе, прошедшем в барнаульском музее «Мир времени» 3 ноября.

1917 год. Фото: СС0.

Слиняла за три дня

«Русь слиняла за два-три дня. Нет ни монархии, ни армии, ни полиции. А что осталось? Подлый народ», — слова философа Василия Розанова о февральской революции 1917 года приводит историк Константин Морозов.

К февралю эта власть лишилась защитников даже среди генералов, отречение императора стало праздником. Казалось, все бредят свободой. Только вот понимают ее по-разному.

С одной стороны, плодятся и размножаются новые партии — к осени их было как минимум 350, рассказывает Константин Морозов. Люди массово создают профсоюзы. С другой, хаос нарастает, и Временное правительство, на которое возлагают такие надежды, этому немало способствует.

К примеру, уже в марте оно объявило полную амнистию. Из тюрем, ссылок и эмиграции к активной политике вернулись тысячи «отмороженных», сразу же приступивших к агитации, в том числе в армии.

А вместе с политиками на свободу вышли откровенные уголовники. При этом полицию новая власть распустила, чтобы спокойствие народа охраняла им же созданная милиция. Хуже того, в армии (а она, на минуточку, воюет!) наводят такую демократию, что дезертиры с оружием тысячами возвращаются домой. Поистине эти реформы задумали безумцы.

Между тем, страна готовится к выборам. Решить ее судьбу должно всероссийское вече: Учредительное собрание.

Константин Морозов,

профессор института общественных наук РАНХиГС:

Учредительное собрание называли хозяином земли русской, его долго ждала и готовила русская интеллигенция.

Справка

Многие историки полагают, что причиной революции была первая мировая война, сама страна неплохо развивалась. По словам историка Виктора Разгона, с 1861 по 1913 год национальный доход России вырос в 3,8 раза, на душу населения в 1,6 раза. Ежегодный прирост промпроизводства в 1,5 раза превышал мировой. В качестве доказательства роста уровня жизни используются результаты исследования роста, веса. В XIX и начале XX века средний рост россиян увеличился с 161 до 169 см, вес с 59 до 66 кг.

Плакат социалистов-революционеров 1917 года призывал голосовать за землю и волю.

Земля и воля

Самой популярной в 1917 году была партия социалистов-революционеров (эсеров) с ее лозунгом «Земля и воля».

Константин Морозов,

профессор института общественных наук РАНХиГС:

Эсеры опиралась на сознание крестьянства, которое считало, что земля ничья, Божья, и ей может пользоваться только тот, кто на ней проливает свой пот. А продавать ее нельзя.

Эсеры хотели распределить землю «по-честному», развивать самоуправление, кооперацию и профсоюзы. Они были за социализм, но с демократическим лицом — с выборами и многопартийностью. По мнению Морозова, это давало шанс избежать гражданскую войну, сохранив баланс интересов разных групп.

Уже к лету в партии состоял миллион человек (а к большевикам примкнули всего 350 тыс.), она имела большинство и во Временном правительстве. Главное, что у нее были пассионарные лидеры, которые стремились к власти. К примеру, Александр Керенский: публика обожала его страстные речи на митингах, сам же он в этом зыбком революционном болоте чувствовал себя, как рыба в воде.

И на выборах в Учредительное собрание эсеры победили: вместе с национальными партиями эсеровского типа набрали 58%, без них — 39,9%. Это был час «Х» для России, которая могла пойти по пути, по которому страны Европы отправились только после Второй мировой войны. Пути «шведского социализма». Не получилось.

Факт

Эсеры победили и на выборах в городские думы и волостные земства в августе-сентябре 1917 года. Но к этой победе знаменитый генерал Антон Деникин относился скептично. Он писал, что несоциалистические и даже политически нейтральные группы, взятые под подозрение, поверглись гонениям, агитация их не допускалась, собрания срывались, в выборном делопроизводстве были вопиющие злоупотребления («Очерки русской смуты»).

Александр Керенский к лету 1917 года стал министром-председателем Временного правительства.

Почему не получилось у эсеров?

Основной слабостью эсеров была их тактика, говорит Константин Морозов. В партии был раскол, а ее лидер Виктор Чернов (во Временном правительстве — министр земледелия) не смог с ним справиться. Или не захотел.

Константин Морозов,

профессор института общественных наук РАНХиГС:

Раскол прошел по линии отношения к демократии. Одни считали, что социализм — для народа. Демократические институты — механизм функционирования системы. Другие — что народ это расходный материал для достижения высшей цели — социализма. Раскол прошел даже по семьям. Эсер Григорий Ратнер сказал, что ради целей революции не грех даже собственную сестру (а она была эсеркой. — Прим. altapress.ru) сволочь на эшафот.

В итоге, когда знаменитый Матрос Железняк (кстати, амнистированный дезертир) разогнал по поручению большевиков первое заседание Учредительного собрания 6 января 1918 года, левые эсеры примкнули именно к большевикам.

Впрочем, большинство эсеров считали большевистский переворот преступлением. Но все их попытки победить конкурентов окончились неудачей, тем более, что большевики взяли на вооружение лозунг эсеров о земле — крестьяне-то шли за эсерами.

Константин Морозов,

профессор института общественных наук РАНХиГС:

Большевики взяли эсеровскую социализацию земли в сугубо политических, тактических интересах, они ее потом отбросили. Вся линия большевиков показала, что они и не собирались ее проводить в жизнь.

В дальнейшем многих эсеров выслали за границу или репрессировали.

Александр Гучков — банкир, купец, общественник, депутаты Госдумы. Он был из тех, кто готовил дворцовый переворот в 1917 году.

Мавр сделал свое дело

Альтернативой эсеровскому социализму была конституционная монархия по образу и подобию британской, рассказывает историк Виктор Козодой. Монарх, конституция, парламент и подотчетное ему правительство — вот он, идеал.

Россия в те годы стремительно менялась. Из низов вырастали новые элиты, им нужно было расправить плечи, влиять на политику. Госдума к тому моменту была создана, но других институтов им, видимо, не хватало. Эти люди — либералы — были за монархию. Но монарх Николай II их категорически не устраивал. По сути, они задумали дворцовый переворот. И свой проект реализовали.

Среди сторонников идеи тоже были пассионарные личности. К примеру, купец, банкир и общественник Александр Гучков — Индиана Джонс и Джордж Байрон в одном лице. Присмотритесь к нему: он был из тех, кто выполнил роль разрушителей.

Революция.

Виктор Козодой,

историк, Новосибирск:

К 1917 году либералы полностью захватили информационное пространство. Власть оказалась в изоляции. С августа 1916 года царя уже не было в журналах — ни его, ни супруги.

Историк полагает: либералы способствовали политическому кризису и поначалу выиграли битву за умы. В самый первый состав Временного правительства вошел и Александр Гучков, и многие другие его сторонники. Казалось бы, им и карты в руки. Не получилось.

Почему не получилась конституционная монархия?

Либералы считали, что основная форма политработы — парламентская. Наше дело — выборы и Госдума. Что скажешь? Далеки они были от народа.

Виктор Козодой,

историк, Новосибирск:

Они думали, что как только свергнут императора, все будет хорошо. Думали, что народ — это носитель нравственности, всего хорошего и доброго. А над ним маленькая группка людей, и стоит ее сковырнуть — больше делать ничего не надо. Воспитанные на великой русской литературе, они народ не знали.

Идеал, о котором они мечтали, не состоялся: царь отрекся в пользу брата, брат отказался от власти. Все, нет монарха в России. Какая может быть конституционная монархия? Идея, которой они десятки лет жили, оказалась невостребованной.

Временное правительство, в которое вошли либералы, своими реформами выпустила на просторы страны революционное чудище, которое все крушило на пути — Россия была отдана на растерзание вандалам. Вскоре либералы ушли из правительства.

Факт

В 1930-х годах Александр Гучков, уже будучи эмигрантом, признается: его единомышленники-министры говорили, что будут работать только до первой крови. По словам Виктора Козодоя, они не были готовы стрелять в собственный народ, хотели делать свое дело в белых перчатках.

Генерал от инфантерии Лавр Корнилов в Киеве.

Пусть третий: Лавр Корнилов

Блестящий офицер, разведчик, путешественник, полиглот и просто харизматик генерал от инфантерии Лавр Корнилов (он еще и сибиряк!) летом 1917 года был очень популярен. Правда, среди несоциалистов.

Страна устала от анархии и погромов, от некомпетентного управления. Солдаты массово бежали с полей сражения — такого срама русская армия еще не знала, писал в то время Корнилов.

О состоянии армии можно судить по публикации в «Жизни Алтая» отчаянного обращение армейского комитета 1-й армии к тылу. Солдаты и офицеры, которые кормят вшей в окопах Первой мировой, взывают о помощи: «Силы наши истощены, душа истерзана». На фронте не хватает людей, хлеба, обуви.

И вот в конце июля генерала Корнилова назначают Верховным главнокомандующим.

Вячеслав Должиков,

профессор АлтГУ:

Корнилов представлял реальный путь, я уверен, что он предлагал демократический курс, за ним стояла партия конституционных демократов. И когда Керенский, Верховный главнокомандующий и Корнилов действовали вместе, в тандеме, у большевистских заговорщиков не было никаких шансов на успех. Как это было 3-4 июля, когда Ленин с Зиновьевым сбежали в Разлив, а Троцкого арестовали.

Из приказа Лавра Корнилова:

Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо кроме сохранения Великой России, и клянусь довести народ путем победы над врагом до Учредительного собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет уклад своей новой государственной жизни.

Но… Не получилось.

Директор барнаульского музея «Мир времени» Сергей Корепанов.

Почему не получилось у генерала Корнилова?

Генерал был арестован и обвинен в мятеже. Вот как это случилось. В августе 1917-го в правительство поступила достоверная информация, что вот-вот состоится вооруженное восстание большевиков. Корнилов должен был привести в Петроград надежные войска. Керенский был с этим согласен. Но потом передумал.

Вячеслав Должиков,

профессор АлтГУ:

Думаю, большую роль сыграло властолюбие Керенского, у которого был высокий рейтинг какое-то время. Керенский сдал Россию Ленину и Троцкому, обвинив в мятеже Верховного главнокомандующего. Возможно, сработал и постдекабристский синдром — боязнь военной диктатуры.

Под видом борьбы с «корниловщиной» Керенский вооружил красную гвардию, из тюрьмы выпустили Троцкого, Ленин вскоре обернул это преимущество против Временного правительства и того же Керенского.

Крушение всех позитивных планов построения демократии уже трудно было остановить. Но небольшие шансы еще были. Вячеслав Должиков говорит, что Корнилов рвался в Сибирь, но попал на Дон, где погиб весной 1918 года от попадания снаряда в здание штаба. Он был одним из создателей Добровольческой армии.

1917 год.

Вячеслав Должиков,

профессор АлтГУ:

Жаль, что в начале 1918 года он не оказался в Омске вместо Колчака. Если бы он вовремя добрался в нужное место и в нужное время, ситуация могла бы сложиться по-другому.

1917 год.

Факт

25 октября вечером большевики арестовали Временное правительство и вскоре создали свое. Выборы в Учредительное собрание они решили не запрещать. Они прошли 12 ноября, участие в них приняли около 50 млн избирателей. По словам Константина Морозова, идея Учредительного собрания стала очень популярной после того, как эсеры объяснили крестьянам, что это что-то вроде общинного схода, только в масштабах всей страны. Но народ, который избрал Учредительное собрание, так и не встал на его защиту.

Надежда Скалон