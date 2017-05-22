В ГД одобрили перенос выборов президента на день присоединения Крыма

Выборы президента России в 2018 году планируется перенести с 11 на 18 марта
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал рассмотрение во втором чтении пакета законопроектов, которые предполагают перенос даты выборов президента России в 2018 году, сообщает РИА Новости.
Решение принято на заседании комитета. Также была поддержана отмена открепительных удостоверений на некоторых выборах.
12 апреля Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий перенести выборы президента России в 2018 году с 11 на 18 марта.
Напомним, 18 марта в России отмечается День воссоединения Крыма с Россией.
Согласно действующему законодательству выборы президента России проходят во второе воскресенье марта.
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