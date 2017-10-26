В Госдуме появится спецпредставитель по гендерному равенству

mavit
Автор: mavit Октябрь 26, 2017 15:54

В Госдуме появится спецпредставитель по гендерному равенству

В Госдуме планируют создать новую должность — специального представителя по вопросам гендерного равенства. На этот пост выдвинули кандидатуру телеведущей Оксаны Пушкиной, члена «Единой России», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в аппарате нижней палаты парламента.

В Госдуме появится спецпредставитель по гендерному равенству

Госдума. Фото: altapress.ru.

По словам источников, создание этой должности обсудят на заседании совета Госдумы 24 октября.

Кроме того, по данным издания, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Пушкиной и Ирине Родниной доработать законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин». Этот документ Госдума одобрила в 2003 году, но затем его рассмотрение отложили.

Справка

Оксана Пушкина — телеведущая, ведущая программы «Женский взгляд». В 2015–2016 годах занимала пост детского омбудсмена в Московской области. В октябре 2016 года стала депутатом Госдумы.

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mavit
Автор: mavit Октябрь 26, 2017 15:54
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