В Кремле обсуждают, когда Путин объявит о решении баллотироваться в президенты РФ

Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах, но пока окончательно не решен вопрос, где и как он об этом объявит — сейчас в Кремле это обсуждается, пишет РБК. Об этом агентству сообщил федеральный чиновник.

Владимир Путин входит в Георгиевский зал Кремля. Фото: onf.ru.

Есть несколько сценариев драматургии выдвижения Путина.

Существуют два подхода: президент сообщит о своем решении до того, как Совет Федерации назначит выборы, либо после. Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Верхняя палата парламента должна назначить кампанию с 7 по 17 декабря.

Базовая концепция заключается в том, что глава государства сделает объявление уже после официального назначения выборов, поясняют три источника, близких к Кремлю. Скорее всего, это произойдет до съезда «Единой России» (состоится 22–23 декабря) и ежегодного Форума действий ОНФ, который также пройдет в декабре, говорит один из близких к администрации президента собеседников агентства. Форум ОНФ пройдет во второй половине декабря. Однако есть вариант, который предполагает, что Путин может заявить о выдвижении в самом начале января.

Предполагается, что кампания главы государства будет максимально короткой по времени, его победа не вызывает сомнений, поэтому нет необходимости торопиться с объявлением о готовности баллотироваться.

Объявление первых лиц об участии в выборах уже после назначения кампании Советом Федерации можно назвать традиционным сценарием. Так делал Владимир Путин на выборах 2004 года, тот же подход был выбран перед выборами 2008 года, на которых победил Дмитрий Медведев.

Исключением стал 2011 год, когда Медведев заявил об отказе баллотироваться на второй срок и предложил выдвинуть Путина на съезде «Единой России» еще в сентябре.

Вариантов, как именно будет обставлено объявление Путина о выдвижении, много, все они предполагают ту или иную степень драматургии, но это не самое важное в кампании — какой бы сценарий ни был выбран, нужный медийный эффект все равно будет достигнут.

Справка

О намерении идти на второй срок Владимир Путин объявил во время традиционной прямой линии с гражданами в декабре 2003 года. О выдвижении Дмитрия Медведева было объявлено в декабре 2007 года на его встрече с Путиным, спикером Госдумы Борисом Грызловым и лидерами четырех партий — «Единой России», «Справедливой России», Аграрной партии и «Гражданской силы». Партии заявили о поддержке кандидатуры Медведева, официально его выдвинула «Единая Россия».