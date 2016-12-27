В Кремле подтвердили, что версия теракта в деле Ту-154 не получает развития

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что пока не получает развития ни одна из версий

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что версия теракта при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ не получает развития, передает в понедельник, 26 декабря, ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, данная версия стоит «далеко не в первых рядах».

Также Песков напомнил, что на данный момент развития не получает ни одна из версий. Он отметил, что «рассматриваются все версии», поэтому на данный момент рано «о чем-то утвердительно говорить».

В ответ на вопрос, могут ли запретить полеты Ту-154 после катастрофы, представитель Кремля подчеркнул, что тема эксплуатации самолетов находится в ведении авиационных властей и Министерства транспорта РФ.

Также Песков сообщил, что лидеры Соединенных Штатов, Великобритании и Франции выразили соболезнования Москве в связи с крушением воздушного судна над Черным морем.

По словам пресс-секретаря президента, Россия высоко ценит тот факт, что Белоруссия скорбит по жертвам авиакатастрофы под Сочи. «Это очень важно и лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего Союза», — отметил Песков.

Напомним, самолет военного ведомства Ту-154 разбился в воскресенье, 25 декабря. Он летел в Сирию с 92 пассажирами на борту. В результате авиакатастрофы выживших нет.