В МИД РФ рассказали о борьбе с ЕС из-за визовых ограничений для крымчан

Александр
Автор: Александр Июнь 3, 2017 15:45

В МИД РФ рассказали о борьбе с ЕС из-за визовых ограничений для крымчан

В МИД РФ рассказали о борьбе с ЕС из-за визовых ограничений для крымчан

Замглавы МИД РФ назвал данную ситуацию «визовым геноцидом против крымчан»

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Алексей Мешков заявил, что Россия поднимает вопрос визовых ограничений для крымчан почти на всех встречах с представителями Европейского союза, передает РИА Новости.

Во время выступления в Общественной палате РФ Мешков назвал данную ситуацию «визовым геноцидом», который ввели против жителей полуострова в Евросоюзе. Поэтому «у нас практически не проходит ни одной встречи по линии ЕС, чтобы мы не ставили эту тему», добавил он.

Дипломат подчеркнул, что по данной проблематике ведутся «тяжелые бои» с Брюсселем.

Агентство отмечает, что пока крымчане могут получить визу для въезда в страны Европейского союза только через диппредставительства на Украине.

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Автор: Александр Июнь 3, 2017 15:45
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