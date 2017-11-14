В Пентагоне рассказали, как военные будут вести космическую войну

mavit
Автор: mavit Ноябрь 14, 2017 17:45

В Пентагоне рассказали, как военные будут вести космическую войну

Глава Космического командования ВВС США генерал Джон Раймонд разъяснил, как Пентагон намерен вести «космическую войну», сообщает РИА Новости.

В Пентагоне рассказали, как военные будут вести космическую войну

"Звездные войны. Пробуждение силы". Фото: Открытые источники в Интернете.

«Существует множество способов, и я не буду вдаваться в детали того, что мы можем сделать, а что нет. Однако мы работаем по всем направлениям, начиная от изменения траектории вплоть до применения кинетического оружия», — сказал Раймонд.

Генерал добавил, что к 2030 году американские ВВС получат космический флот, позволяющий выявлять и сдерживать потенциальные угрозы, а также при необходимости выводить аппараты противника из строя.

США ведут разработки средств защиты от гипотетической атаки в космосе.

Беспокойство Пентагона вызывает Россия, которая занимается исследованием противоспутникового оружия по крайней мере с 1980-х годов. Кроме того, поводом для озабоченности американского министерства обороны является Китай, который в 2007 году провел испытания баллистической ракеты, сбив спутник на орбите, пишет trud.ru.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 14, 2017 17:45
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