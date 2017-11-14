В Пентагоне рассказали, как военные будут вести космическую войну
Глава Космического командования ВВС США генерал Джон Раймонд разъяснил, как Пентагон намерен вести «космическую войну», сообщает РИА Новости.
"Звездные войны. Пробуждение силы". Фото: Открытые источники в Интернете.
«Существует множество способов, и я не буду вдаваться в детали того, что мы можем сделать, а что нет. Однако мы работаем по всем направлениям, начиная от изменения траектории вплоть до применения кинетического оружия», — сказал Раймонд.
Генерал добавил, что к 2030 году американские ВВС получат космический флот, позволяющий выявлять и сдерживать потенциальные угрозы, а также при необходимости выводить аппараты противника из строя.
США ведут разработки средств защиты от гипотетической атаки в космосе.
Беспокойство Пентагона вызывает Россия, которая занимается исследованием противоспутникового оружия по крайней мере с 1980-х годов. Кроме того, поводом для озабоченности американского министерства обороны является Китай, который в 2007 году провел испытания баллистической ракеты, сбив спутник на орбите, пишет trud.ru.
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