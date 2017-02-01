В правительстве опровергли решение об увеличении пенсионного возраста
Ранее СМИ сообщили, что в кабмине уже идет обсуждение параметров его повышения
Представитель вице-премьера Ольги Голодец сообщил, что правительство не принимало решения о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на RNS.
«Решения о повышении пенсионного возраста нет», – цитирует его издание.
Напомним, ранее «Известия» сообщили, что в правительстве принято решение повысить пенсионный возраст. Близкие к кабмину источники издания заявили, что в данный момент ведется обсуждение параметров повышения – на сколько повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан.
Один из собеседников газеты сообщил, что объявить о решении могут в 2018 году после формирования нового правительства.
Также сообщалось, что предполагается повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин. Другой же вариант предусматривает увеличение пенсионного возраста до 63 лет для обоих полов.
Сейчас пенсионный возраст для женщин в стране равен 55 годам, для мужчин — 60.
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