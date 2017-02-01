В правительстве опровергли решение об увеличении пенсионного возраста

Александр
Автор: Александр Февраль 1, 2017 14:45

В правительстве опровергли решение об увеличении пенсионного возраста

В правительстве опровергли решение об увеличении пенсионного возраста

Ранее СМИ сообщили, что в кабмине уже идет обсуждение параметров его повышения

Представитель вице-премьера Ольги Голодец сообщил, что правительство не принимало решения о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на RNS.

«Решения о повышении пенсионного возраста нет», – цитирует его издание.

Напомним, ранее «Известия» сообщили, что в правительстве принято решение повысить пенсионный возраст. Близкие к кабмину источники издания заявили, что в данный момент ведется обсуждение параметров повышения – на сколько повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан.

Один из собеседников газеты сообщил, что объявить о решении могут в 2018 году после формирования нового правительства.

Также сообщалось, что предполагается повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин. Другой же вариант предусматривает увеличение пенсионного возраста до 63 лет для обоих полов.

Сейчас пенсионный возраст для женщин в стране равен 55 годам, для мужчин — 60.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 1, 2017 14:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии