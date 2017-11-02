В Северной Корее отключили свет для подготовки к войне

Власти КНДР в течение недели проводили учебные эвакуации населения по всей стране. Тренировка включала в себя и отключение света по ночам, чтобы «не подсвечивать цель» противникам. Так страна «готовится к войне». Об этом сообщили мировые СМИ, в частности издание North Korea News и Daily Mail.

Северная Корея без прикрас. Фото: Michal Huniewiz (ebaumsworld.com).

Как пишет «Интерфакс», тренировки проводились в небольших городах в разных частях страны. В последний раз подобные учения в КНДР проводились в 2003-м году.

Издание отмечает, что о действия КНДР стало известно на фоне визита главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Южную Корею. Мэттис заявил, что США никогда не признают КНДР ядерной державой, и рассказал, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов военного разрешения северокорейской проблемы.

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Южной Кореи. Обе страны отрабатывали удар по КНДР в случае войны. Северная Корея опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.

Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от учений в регионе, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали, сообщает РИА Новости.