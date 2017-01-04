В Совфеде не видят оснований для переноса президентских выборов

Озеров уверен какой бы причиной ни был вызван этот перенос, представители несистемной оппозиции «везде будут видеть руку Кремля»
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров убежден, что оснований для переноса даты президентских выборов в России нет, информируют РИА Новости.
Более того, он уверен, что в случае переноса эту ситуацию может использовать в корыстных целях оппозиция без учета причин переноса.
«Я не думаю, что сегодня в руководстве страны есть люди, заинтересованные давать еще один повод для инсинуаций со стороны оппозиции», — заявил глава комитета.
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