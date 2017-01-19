Вердикт Верховного суда Великобритании о Brexit будет вынесен 24 января

Речь идет об органе, который будет осуществлять Brexit
Вердикт о выходе Великобритании из Евросоюза примет Верховный суд этой страны 24 января, сообщает ТАСС.
Отметим, что в конце 2016 года Высокий суд Лондона решил, что процедура Brexit может осуществиться только после одобрения парламента. Однако правительство решило обратиться с апелляцией в Верховный суд Великобритании.
По словам представителя суда, решается вопрос о том, кто именно будет осуществлять процедуру Brexit .
British exit — дословно «британский выход», выход Великобритании из Евросоюза. Впервые эта тема зазвучала в июне прошлого года.
Читайте также
- Песков заявил, что Путин не спешит говорить с Обамой после введения санкций 0 30.Дек
- Алтайский УФСИН отказался раскрывать местонахождение Ильдара Дадина 0 05.Янв
- Главы администраций сменились в трех районах Барнаула 0 09.Янв
- Иностранные СМИ отреагировали на сравнение Обамы с «хромой уткой» 0 31.Дек
- Спикер АКЗС назвал недопустимым кулуарное принятие генплана Барнаула 0 12.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий