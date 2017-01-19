Вердикт Верховного суда Великобритании о Brexit будет вынесен 24 января

Александр
Автор: Александр Январь 19, 2017 11:45

Вердикт Верховного суда Великобритании о Brexit будет вынесен 24 января

Вердикт Верховного суда Великобритании о Brexit будет вынесен 24 января

Речь идет об органе, который будет осуществлять Brexit

Вердикт о выходе Великобритании из Евросоюза примет Верховный суд этой страны 24 января, сообщает ТАСС.

Отметим, что в конце 2016 года Высокий суд Лондона решил, что процедура Brexit может осуществиться только после одобрения парламента. Однако правительство решило обратиться с апелляцией в Верховный суд Великобритании.

По словам представителя суда, решается вопрос о том, кто именно будет осуществлять процедуру Brexit .

British exit — дословно «британский выход», выход Великобритании из Евросоюза. Впервые эта тема зазвучала в июне прошлого года.

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Александр
Автор: Александр Январь 19, 2017 11:45
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