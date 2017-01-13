Вещание телеканала «Дождь» запретили на Украине

Причиной этого является трансляция информации о том, что Крым является частью РФ

Украинский Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал провайдеров отключить российский телеканал «Дождь» в связи с его позицией по Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профильный сайт о средствах массовой информации «Детектор медиа».

Отмечается, что «Дождь» изъяли из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, в четверг, 12 января. Кроме этого, совет на три месяца прекратил ретрансляцию в стране телеканала «Телеклуб», который находится в юрисдикции Германии.

Агентство пишет, что «Дождь» исключили из списка разрешенных к трансляции каналов из-за нарушения рекламного законодательства и трансляции сведений о том, что Крым является частью России. Решение об изъятии вступит в силу через месяц после опубликования, ориентировочно, 13 февраля.

Член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что регулятор год мониторил эфир телеканала и давал «Дождю» два месяца на то, чтобы подстроиться под законодательство Украины. В то же время в эфире «Телеклуба» транслировались российские фильмы, которые запрещены в стране.

Большинство членов Нацсовета проголосовали за временное прекращение ретрансляции «Телеклуба» на украинской территории, а также за то, чтобы сообщить немецкому регулятору о принятом решении.

Официальный представить российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в случае отключения российского телеканала украинской стороной Москва будет обращаться в ОБСЕ.