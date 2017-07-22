Весьма сурово: алтайский политолог прокомментировал приговор Денисову

Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 07:45

Весьма сурово: алтайский политолог прокомментировал приговор Денисову

Весьма сурово: алтайский политолог прокомментировал приговор Денисову

Экс-чиновник получил восемь лет строгого режима, что значительно больше, чем ожидалось

Суд вынес экс-заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову весьма суровый приговор. Такое мнение высказал алтайский политолог Михаил Литвинов в беседе с корреспондентом ИА «Амител» .

«Приговор, однозначно, весьма и весьма суровый. Если вспоминать истории федерального уровня, например, с Министерством обороны, то там за получение нескольких миллиардов был условный срок. Складывается впечатление, что суд примерно в одних и тех же ситуациях, но с разными суммами, действует по принципу: чем больше сумма, тем меньше срок, и наоборот. Но подчеркну: это лишь эмоциональная оценка, ведь все материалы дела нам недоступны», — прокомментировал Михаил Литвинов.

Он отметил, что ожидал значительно менее сурового срока. Учитывая его возраст, состояние здоровья, небольшое количество эпизодов, которые ему инкриминировали, — 1,5 года условно.

Суд вынес приговор бывшему заместителю губернатора Алтайского края, бывшему начальнику Главного управления образования и молодежной политики Юрию Денисову во вторник, 18 июля. Его признали виновным в получении взяток, в том числе в крупном, особо крупном размерах, с вымогательством (п. «в» ч.5 ст. 290, п. «б» ч.5 ст. 290, ч.4 ст. 290, ч.6 ст. 290 УК РФ). Экс-чиновника приговорили к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима и штрафу в размере 4,5 млн рублей. Прокуратура просила для него 10 лет.

По версии следствия, Денисов получил незаконно более 2,5 миллионов рублей.

Супруга Денисова Татьяна получила пять лет и один месяц условного срока и штраф в 1,7 млн рублей. Ее признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве и посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

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Автор: Александр Июль 22, 2017 07:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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