Виктор Горбачев возглавил администрацию Солонешенского района

Александр
Автор: Александр Февраль 1, 2017 00:45

Виктор Горбачев возглавил администрацию Солонешенского района

Виктор Горбачев возглавил администрацию Солонешенского района

Руководить исполнительной властью муниципального образования он будет в течение двух лет

Новый руководитель администрации появился в Солонешенском районе Алтайского края — исполнительную власть муниципального образования возглавил Виктор Горбачев</strong>.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, во вторник, 31 января, состоялась сессия районного совета депутатов, в ходе которой по итогам конкурса главой администрации был назначен Виктор Горбачев.

Обязанности руководителя администрации он будет исполнять в течение двух лет.

Виктор Григорьевич родился в 1958 году. До последнего времени он возглавлял солонешенский филиал государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-Восточное ДСУ».

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Автор: Александр Февраль 1, 2017 00:45
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