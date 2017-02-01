Виктор Горбачев возглавил администрацию Солонешенского района

Руководить исполнительной властью муниципального образования он будет в течение двух лет

Новый руководитель администрации появился в Солонешенском районе Алтайского края — исполнительную власть муниципального образования возглавил Виктор Горбачев</strong>.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, во вторник, 31 января, состоялась сессия районного совета депутатов, в ходе которой по итогам конкурса главой администрации был назначен Виктор Горбачев.

Обязанности руководителя администрации он будет исполнять в течение двух лет.

Виктор Григорьевич родился в 1958 году. До последнего времени он возглавлял солонешенский филиал государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-Восточное ДСУ».