Владимир Путин назвал три основных элемента пенсионной системы

Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 08:45

Владимир Путин назвал три основных элемента пенсионной системы

Владимир Путин назвал три основных элемента пенсионной системы

«Любые нововведения в этой сфере должны тщательно обсуждаться», – сказал Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что пенсионная система в стране держится на трех элементах.

«Еще в 90-е годы уровень пенсий был оторван от стажа и уровня зарплаты. Прошла «уравниловка» в этой сфере. Это было несправедливо. Была произведена реформа. Пенсия зависит от стажа, уровня зарплаты и возраста, когда человек решил уйти на пенсию. Будем основываться на этих базовых методах. Что касается досрочного выхода, этот вопрос действительно требует дополнительного внимания. У нас много категорий, досрочно выходящих на пенсию. Любые нововведения в этой сфере должны тщательно обсуждаться. Как и планировали, в начале года выплатим 5,000 рублей всем пенсионерам, вне зависимости от категорий», – отметил президент.

Путин добавил, что в следующем году у нас заложены средства, чтобы с февраля проиндексировать пенсию на инфляцию 2016 года.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, проводит большую и традиционную пресс-конференцию для полутора тысяч журналистов со всей страны и зарубежья. Это будет уже 12-е по счету общение главы государства со СМИ в таком формате.

Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов — 1437. Следить за ходом пресс-конференции можно на нашем сайте в большой текстовой трансляции.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 08:45
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