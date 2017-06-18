Владимир Путин не хочет, чтобы его внуки росли принцами крови

Александр
Автор: Александр Июнь 18, 2017 23:45

Владимир Путин не хочет, чтобы его внуки росли принцами крови

Владимир Путин не хочет, чтобы его внуки росли принцами крови

Один из внуков президента уже ходит в детский сад

Президент страны Владимир Путин в четверг, 15 июня, в ходе «Прямой линии» рассказал о своих внуках. Глава государства отметил, что у него действительно есть внуки — кто-то уже даже ходит в детсад.

«Я не хочу, чтобы они росли принцами крови. Хочу, чтобы нормальными людьми выросли», — заявил Путин. Поэтому, по его словам, он не рассказывает о внуках. При этом президент признался, что у него недавно родился второй внук.

«Кто-то уже в детский сад ходит. Хочу, чтобы росли нормальными детьми. Стоит сказать возраст, имя, их не оставят в покое», — добавил глава государства.

Ранее президент страны Владимир Путин в ходе интервью режиссеру Оливеру Стоуну впервые рассказал о том, что у него уже давно есть внуки.

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, в 15-й раз общается с народом в ходе специальной «Прямой линии». Специальная программа транслируется на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В этом году на «Прямую линию» с президентом поступило более 1,8 миллиона обращений. Более половины вопросов задали по телефону, 370 тысяч – по СМС, 280 тысяч — через социальные сети.

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Александр
Автор: Александр Июнь 18, 2017 23:45
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