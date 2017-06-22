Владимир Путин поделился впечатлениями от «прямой линии»

Александр
Автор: Александр Июнь 22, 2017 11:45

Владимир Путин поделился впечатлениями от «прямой линии»

Владимир Путин поделился впечатлениями от "прямой линии"

Президент выразил несогласие с утверждением, что страна находится «на ручном управлении» и региональная власть не работает

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что не узнал «ничего революционного» во время «Прямой линии», которая прошла в четверг, 15 июня.

Президент отметил, что узнал «кое-что новое», так как «прямая линия» подразумевает общение с людьми. При этом он подчеркнул, что революционных открытий не было, поскольку он занимается данными вопросами в постоянном режиме, пишет ТАСС со ссылкой на канал НТВ.

Путин назвал полезным проведение «Прямой линии», так как отдельные вопросы требуют внимания со стороны правительства и даже главы государства. Подобные мероприятия нужны, по словам президента, для того, «чтобы почувствовать этот накал, чтобы почувствовать этот нерв». «Я думаю, что это полезная работа», — добавил Путин.

Кроме этого, российский лидер выразил несогласие с утверждением, что Россия находится «на ручном управлении» и региональная власть не работает. «Конечно, многие хотят использовать эту возможность, донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать. Ничего здесь особенного нет, тем более что, действительно, подчас достаточно сложно пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой», — сказал президент, добавив, что это не значит, что чиновники в регионах и муниципалитетах не работают.

Президент добавил, что эта работа остается невидимой, поскольку на «Прямой линии» к нему обращаются лишь те, кто еще не решил свои проблемы. При этом огромное количество людей, подчеркивает Путин, «все-таки живут и у них что-то получается, а это и обеспечивают как раз руководители регионального и муниципального уровня».

Напомним, пятнадцатая «Прямая линия» глав РФ Владимира Путина прошла 15 июня. Она шла 3 часа 56 минут, за которые президент ответил на почти 70 вопросов.

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Александр
Автор: Александр Июнь 22, 2017 11:45
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