Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай

В Китае Путин примет участие в открытии форума «Один пояс — один путь»
Двухдневный визит президента России Владимира Путина в Пекин начался в воскресенье, 14 мая, сообщает «ТАСС».
Глава российского государства будет участвовать в открытии форума «Один пояс — один путь». Также предполагается, что Путин проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств.
На форум прибыли 29 глав государств и правительств. На открытии форума выступит председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.
Предполагается, что на своей выступлении на форуме президент России расскажет о российском видении развития экономического сотрудничества на континенте.
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