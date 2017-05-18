Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай

В Китае Путин примет участие в открытии форума «Один пояс — один путь»

Двухдневный визит президента России Владимира Путина в Пекин начался в воскресенье, 14 мая, сообщает «ТАСС».

Глава российского государства будет участвовать в открытии форума «Один пояс — один путь». Также предполагается, что Путин проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств.

На форум прибыли 29 глав государств и правительств. На открытии форума выступит председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Предполагается, что на своей выступлении на форуме президент России расскажет о российском видении развития экономического сотрудничества на континенте.