Владимир Путин признал проблемы с допингом в российском спорте

Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 01:45

Владимир Путин признал проблемы с допингом в российском спорте

Владимир Путин признал проблемы с допингом в российском спорте

Глава государства уверен, что Родченков «таскал» в Россию всякую дрянь

Президент России Владимир Путин признал проблемы с допингом в российском спорте, но ни о какой государственной программе поддержки допинга не может быть речи.

«У нас, как и в любой другой стране, есть проблема с допингом. Мы должны тесно сотрудничать с Олимпийским комитетом и с WADA. СК РФ расследует все, что связано с применением допинга, и, безусловно, доведет это до логического завершения», – заявил он.

Он отметил, что «информаторы» «удирают» за границу. В частности, глава государства высказался о враче Родченкове, который якобы, по его словам, «таскал» в Россию всякую дрянь.

«Безусловно, есть политическая составляющая. Но спорт, как и культуру, нужно полностью очистить от политики. Спорт должен объединять, а не разъединять людей», – заявил Путин.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, проводит большую и традиционную пресс-конференцию для полутора тысяч журналистов со всей страны и зарубежья. Это будет уже 12-е по счету общение главы государства со СМИ в таком формате.

Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов — 1437. Следить за ходом пресс-конференции можно на нашем сайте в большой текстовой трансляции.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 01:45
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