Владимир Путин рассказал школьнику о наказании чиновников за коррупцию

Глава государства рассказал об арестах чиновников

Президент страны Владимир Путин в четверг, 15 июня, в ходе «Прямой линии» ответил школьнику, который спросил его о коррупции в России.

«Как на данный момент вы решаете эту проблему?» — спросил мальчик.

Владимир Путин поинтересовался у него, сам ли тот выбирал вопрос.

Президент ответил на вопрос о жилье для сотрудников МВД. По его словам, необходимо узнать, сколько денег выделяется на эти цели.

«Это одна из острых тем…Посмотрим, что можно сделать дополнительно, увеличив финансирование».

Путин заявил, что ни одно правонарушение не должно оставаться без внимания государства.

«Что касается домашних арестов, этот вопрос должен решаться судом», — сказал глава государства.

Он напомнил о приговоре экс-главе ФСИН – восемь лет тюрьмы. «Система нуждается в усовершенствовании, но другой пока не существует».

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, в 15-й раз общается с народом в ходе специальной «Прямой линии». Специальная программа транслируется на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В этом году на «Прямую линию» с президентом поступило более 1,8 миллиона обращений. Более половины вопросов задали по телефону, 370 тысяч – по СМС, 280 тысяч — через социальные сети.