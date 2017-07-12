Владимир Путин сказал Дональду Трампу, что думает о санкциях

Глава России подчеркнул, что нельзя говорить о справедливой торговле в условиях санкций

Президент России Владимир Путин на саммите G20 отметил, что нельзя говорить о справедливой торговле в условиях ограничительных мер. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

«Санкции – не наша история, это история тех стран, которые ввели их против России. И во время панельной сессии президент Путин отметил, что невозможно обсуждать честную торговлю в условиях, когда некоторые страны вводят ограничительные меры», — сказал министр.

Напомним, 7 и 8 июля в Гамбурге проходит саммит G20. Накануне состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как пишут СМИ, встреча длилась 2,5 часа. Супруга президента США Меланья Трамп пыталась прервать ее.

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