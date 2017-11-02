Владимир Соловьев обвинил главреда «Эха Москвы» в травле журналистов

Ведущий Владимир Соловьев обвинил главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в травле журналистов ВГТРК и его лично. Такое заявление он сделал в интервью «Комсомольской правде».

Телеведущий Владимир Соловьев. Фото: kremlin.ru.

Накануне стало известно, что журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина уехала из России после того, как Соловьев обсуждал ее на радио «Вести ФМ». Об этом заявил Венедиктов телеканалу «Дождь». О каких именно заявлениях Соловьева шла речь, он тогда не уточнил. Венедиктов также попросил следователей, которые занимаются делом о нападении на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, допросить журналистов «России 24», снявших сюжет о сотрудниках радиостанции.

Владимир Соловьев,

телеведущий:

Венедиктов и «Эхо Москвы» по большому счету начали травлю журналистов ВГТРК и меня лично. Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы.

По его словам, некоторые «хайпят» при обсуждении нападения на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. «На трагедии, которая случилась с Фельгенгауэр по вине сумасшедшего, пытаться найти политическую подоплеку неприлично. И когда, говоря языком молодежи, некоторые просто хайпят на этой трагедии – это дважды неприлично», — считает теле и радиоведущий.