«Владимир Владимирович, где деньги?»: яркие цитаты Путина с «Прямой линии»

Читайте самые яркие выражения российского президента с «Прямой линии».

15 июня прошла «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Россияне спрашивали о многом: об экономике, санкциях, международных взаимоотношениях, российском здравоохранении, аварийном жилье, дорогах, футболе, оппозиции, делились личными проблемами, а также интересовались личной жизнью главы государства.

В ходе подобных встреч Владимир Владимирович редко обходится без ярких и метких выражений. Не обошлось без афоризмов от президента и на этой «Прямой линии». Amic.ru сделал подборку метких высказываний Владимира Путина.