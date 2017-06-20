«Владимир Владимирович, где деньги?»: яркие цитаты Путина с «Прямой линии»

Александр
Автор: Александр Июнь 20, 2017 03:46

«Владимир Владимирович, где деньги?»: яркие цитаты Путина с «Прямой линии»

"Владимир Владимирович, где деньги?": яркие цитаты Путина с "Прямой линии"

Читайте самые яркие выражения российского президента с «Прямой линии».

15 июня прошла «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Россияне спрашивали о многом: об экономике, санкциях, международных взаимоотношениях, российском здравоохранении, аварийном жилье, дорогах, футболе, оппозиции, делились личными проблемами, а также интересовались личной жизнью главы государства.

В ходе подобных встреч Владимир Владимирович редко обходится без ярких и метких выражений. Не обошлось без афоризмов от президента и на этой «Прямой линии». Amic.ru сделал подборку метких высказываний Владимира Путина.

"Владимир Владимирович, где деньги?": яркие цитаты Путина с "Прямой линии"

"Владимир Владимирович, где деньги?": яркие цитаты Путина с "Прямой линии"

"Владимир Владимирович, где деньги?": яркие цитаты Путина с "Прямой линии"

"Владимир Владимирович, где деньги?": яркие цитаты Путина с "Прямой линии"

"Владимир Владимирович, где деньги?": яркие цитаты Путина с "Прямой линии"

"Владимир Владимирович, где деньги?": яркие цитаты Путина с "Прямой линии"

"Владимир Владимирович, где деньги?": яркие цитаты Путина с "Прямой линии"

"Владимир Владимирович, где деньги?": яркие цитаты Путина с "Прямой линии"

"Владимир Владимирович, где деньги?": яркие цитаты Путина с "Прямой линии"

"Владимир Владимирович, где деньги?": яркие цитаты Путина с "Прямой линии"

"Владимир Владимирович, где деньги?": яркие цитаты Путина с "Прямой линии"

"Владимир Владимирович, где деньги?": яркие цитаты Путина с "Прямой линии"

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 20, 2017 03:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ольга, Новосибирск

    Ольга, Новосибирск

    Наши друзья порекомендовали посетить музей и парк в Полеводке, что мы и сделали по пути в Горный Алтай, но к…

    Читать статью
  • Оля

    Оля

    Могу ли я пойти на фармацевта после 9 класса?(на простого фармацевта не на фармацевта провизора)

    Читать статью

  • Скажите пожалуйста, общежитие есть?

    Читать статью
  • Людмила Алекандровна

    Людмила Алекандровна

    На майскую сессию справедливороссы вынесут проект закона о возвращении старого порядка присвоения званий «Ветеран труда», а именно чтобы учитывались муниципальные…

    Читать статью
  • лалалала

    лалалала

    По этому поводу есть поговорка : коня куют а жаба ногу подставляет! Куда уж сарко до Макрона!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии