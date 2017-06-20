«Владимир Владимирович, где деньги?»: яркие цитаты Путина с «Прямой линии»

Читайте самые яркие выражения российского президента с «Прямой линии».
15 июня прошла «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Россияне спрашивали о многом: об экономике, санкциях, международных взаимоотношениях, российском здравоохранении, аварийном жилье, дорогах, футболе, оппозиции, делились личными проблемами, а также интересовались личной жизнью главы государства.
В ходе подобных встреч Владимир Владимирович редко обходится без ярких и метких выражений. Не обошлось без афоризмов от президента и на этой «Прямой линии». Amic.ru сделал подборку метких высказываний Владимира Путина.
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