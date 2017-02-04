Владимир Жириновский вновь переизбран председателем ЛДПР

Александр
Автор: Александр Февраль 4, 2017 19:45

Владимир Жириновский вновь переизбран председателем ЛДПР

Владимир Жириновский вновь переизбран председателем ЛДПР

Жириновского переизбрали на 30-м съезде партии

Владимира Жириновского вновь выбрали председателем партии ЛДПР, которую он возглавляет уже 27 лет, пишет «Интерфакс».

Отметим, в субботу, 4 февраля, в Москве проходит 30-й съезд партии. В повестке дня кроме всего прочего стоял вопрос о переизбрании председателя.

Председателя партии выбирают на четыре года. Эта должность подразумевает стратегическое руководство и принятие всех основных решений.

Владимиру Жириновскому 70 лет. Он советский и российский политический деятель, заместитель председателя Государственной думы (2000—2011), основатель и председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР), член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Пять раз участвовал в выборах президента России (1991 (7,81 %), 1996 (5,78 %), 2000 (2,7 %), 2008 (9,35 %), 2012 (6,22 %)).

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Александр
Автор: Александр Февраль 4, 2017 19:45
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