Владислав Вакаев сохранил свой пост в алтайской «Справедливой России»

Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 08:46

Владислав Вакаев сохранил свой пост в алтайской «Справедливой России»

Владислав Вакаев сохранил свой пост в алтайской "Справедливой России"

Ему предстоит подготовить партию к новым выборам

Владислав Вакаев останется на посту секретаря Бюро реготделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае. Ранее источники в партии неоднократно сообщали ИА «Амител» о том, что он может покинуть этот пост, чтобы сосредоточиться на депутатской работе и других проектах. Судя по всему, опытному Вакаеву не смогли найти замену за несколько месяцев до больших муниципальных выборов. Впрочем, не он один будет заниматься выборами. Часть работы будет выполнять молодой справедливоросс Александр Обидин.

О том, что Владислав Вакаев остается на «посту второго лица партии», журналистам краевых СМИ сообщило первое лицо — глава реготделения, депутат Госдумы Александр Терентьев.

Впрочем, это было понятно еще в начале января, когда на федеральном сайте партии появилось сообщение о заседании Президиума Центрального совета. Там Вакаев был рекомендован на избрание секретарем Бюро отделения в Алтайском крае.

«Для меня это большая честь, но я понимаю, что год будет непростой, партии нужны хорошие результаты на муниципальных выборах в сентябре 2017 года», – сказал сам Вакаев в беседе с корреспондентом ИА «Амител» .

Всего в составе Совета 19 человек, из них восемь — члены Бюро.

В конце ноября 2016 года в реготделении партии прошли перевыборы главы реготделения. Единственным кандидатом был Александр Терентьев. Он возглавляет местную «СР» с 2006 года.

В этот же день был переизбран Совет регионального отделения в количестве 19 человек. Из них было выбрано семь членов Бюро Совета.

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Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 08:46
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