Власти Алтайского края представили персональный состав правительства

Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 06:46

Власти Алтайского края представили персональный состав правительства

Власти Алтайского края представили персональный состав правительства

В списке есть и новые, неожиданные персоны

Персональный состав правительства Алтайского края, которое заработает с 1 января 2017 года, опубликован на сайте администрации региона.

Всего в правительстве региона будет 17 человек. Возглавит его губернатор Алтайского края Александр Карлин (будет совмещать эту должность с должностью председателя правительства).

Итак, состав членов правительства:

  • Локтев Сергей, первый заместитель председателя правительства.
  • Лукьянов Александр, первый заместитель председателя.
  • Снесарь Виталий, заместитель председателя — руководитель администрации губернатора и правительства.
  • Мещеряков Виктор, заместитель председателя.
  • Притупов Владимир, заместитель председателя.
  • Чиняков Николай, заместитель председателя.
  • Капура Надежда, заместитель председателя.
  • Щукин Андрей, заместитель председателя.
  • Долгова Ирина, министр здравоохранения Алтайского края.
  • Дайбов Михаил, министр труда и социальной защиты.
  • Чеботаев Александр, министр сельского хозяйства.
  • Жидких Александр, министр образования и науки.
  • Портнягин Константин, министр юстиции.
  • Сорокина Людмила, министр имущественных отношений.
  • Гилев Иван, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.
  • Попрядухин Владимир, и.о. министра природных ресурсов.

Большинство назначений ожидаемы. Сергей Локтев и Александр Лукьянов и сегодня заместители губернатора региона. Правда, теперь Лукьянов стал первым заместителем. Локтев им и был. Заместителями также остаются Владимир Притупов, Виктор Мещеряков и Николай Чиняков.

Виталий Снесарь в структуре администрации, которая существует до конца 2016 года, занимает пост вице-губернатора, руководителя секретариата аппарата. То есть направление его работы сохранено.

Соответствующие посты, но в управлениях, занимали Ирина Долгова, Михаил Дайбов, Александр Чеботаев, Александр Жидких, Константин Портнягин, Людмила Сорокина (она, правда, была в статусе заместителя начальника управления).

Среди новых в списке совершенно неожиданно экс-депутат Алтайского краевого Заксобрания, самый яркий член ЛДПР в регионе Андрей Щукин, а также глава администрации Ключевского района Надежда Капура.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 06:46
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