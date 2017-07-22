Власти Крыма обвинили официальный Киев в туристической блокаде полуострова

Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 07:45

Власти Крыма обвинили официальный Киев в туристической блокаде полуострова

Власти Крыма обвинили официальный Киев в туристической блокаде полуострова

В Крыму уверены, что украинские власти создают искусственные препятствия для въезда своих граждан на полуостров

Власти Крыма обвинили украинское руководство в туристической блокаде полуострова — так происходящее назвал начальник комитета по делам межнациональных отношений республики Заур Смирнов</strong>.

Комментируя многокилометровые пробки на въезде в Крым со стороны Украины, он отметил: «Наши источники сообщают, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия для въезда украинцев».

«Эти действия вызваны страхом того, что украинцы увидят реальное положение дел в Крыму, где вместо танков на улицах и репрессий царит межнациональное согласие, реализуются масштабные инфраструктурные проекты», — цитирует РИА Новости слова Смирнова.

В то же время он отметил, что такая блокада не пугает крымчан, поскольку полуостров не зависит от украинского туриста.

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Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 07:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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