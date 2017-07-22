Власти Крыма обвинили официальный Киев в туристической блокаде полуострова
В Крыму уверены, что украинские власти создают искусственные препятствия для въезда своих граждан на полуостров
Власти Крыма обвинили украинское руководство в туристической блокаде полуострова — так происходящее назвал начальник комитета по делам межнациональных отношений республики Заур Смирнов</strong>.
Комментируя многокилометровые пробки на въезде в Крым со стороны Украины, он отметил: «Наши источники сообщают, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия для въезда украинцев».
«Эти действия вызваны страхом того, что украинцы увидят реальное положение дел в Крыму, где вместо танков на улицах и репрессий царит межнациональное согласие, реализуются масштабные инфраструктурные проекты», — цитирует РИА Новости слова Смирнова.
В то же время он отметил, что такая блокада не пугает крымчан, поскольку полуостров не зависит от украинского туриста.
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