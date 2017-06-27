Власти Кузбасса объяснили, почему Амана Тулеева оперировали в Германии
Губернатор не хотел возлагать большую моральную ответственность на местных медиков и решил обратиться к иностранным специалистам
Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева оперировали за рубежом, а не в России, поскольку он не хотел возлагать большую ответственность на местных специалистов, сообщает сайт Vse42.ru.
Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции, которую провели для журналистов представители администрации Кузбасса, включая вице-губернатора по вопросам здравоохранения Валерия Цоя.
В качестве причины, по которой Тулееву сделали операцию на позвоночнике в Германии, было указано, что глава региона не хотел возлагать большую моральную ответственность на кузбасских врачей и принял решение довериться иностранным специалистам.
Отметим, что в настоящее время губернатор проходит реабилитацию и, как заявили в областной администрации, после этого вернется к работе.
Ранее стало известно, что Аман Тулеев находится в отпуске, который был продлен. Позже сообщалось об операции, которую перенес глава Кузбасса, уже 20 лет руководящий регионом.
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