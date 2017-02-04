Власти Украины заявили, что Россию «раздражают» успехи Киева

Такое заявление сделал заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев,

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Россию «раздражает» стабилизация экономики в их стране. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я понимаю раздражение тем, что сейчас у нас есть и макрофинансовая стабилизация, и в банковском секторе», — считает Елисеев.

По его мнению, напряженность может быть связана с тем, «чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине».

Кроме этого, Елисеев подчеркнул, что Москва сейчас пытается «дискредитировать Украину и ее успехи». Это делается для того, чтобы западные страны перестали поддерживать Киев, считает чиновник.