Внутренней политикой в правительстве Алтайского края займется новый человек

Назначение получил чиновник из Павловского района Юрий Проскурин
Юрий Проскурин назначен начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики. Сообщение о его появлении в команде чиновников администрации размещено на официальном сайте региона в минувшую среду, 19 апреля.
Проскурин до недавнего времени работал заместителем главы администрации Павловского района по работе с органами местного самоуправления и социальной политике (с 2015 по 2017 год).
Ему почти 44 года. Имеет опыт работы в бизнес-структурах, с 2010 по апрель 2017 года — заместитель главы администрации Павловского района по экономике, затем — заместитель главы администрации района по работе с органами местного самоуправления, государственными органами и общественными объединениями.
Женат, воспитывает сына.
До Юрия Проскурина этот пост занимал Сергей Королев.
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